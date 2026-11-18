أفاد باحثون بأن فحص دم جديداً قد يساعد على الكشف عن مدى تطور مرض الزهايمر في الدماغ، وذلك خلال مشاركتهم في مؤتمر «التجارب السريرية بشأن مرض الزهايمر»، الذي عُقد في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

يقيس الاختبار الذي طورته شركة ألامار بايوساينسيز مستويات علامة حيوية تُسمى (إي.إم.تي.بي.آر-تاو) تعكس مدى تراكم التشابكات الملتوية للبروتين تاو في خلايا الدماغ.

وتقيس فحوص الدم المتاحة حالياً لمرض الزهايمر بروتينات مثل «بيتا أميلويد وتاو المفسفر»، التي ترتفع مستوياتها في المراحل المبكرة من المرض، لكنها لا تقدم سوى معلومات محدودة عن تراكم تشابكات البروتين تاو في المراحل المتأخرة.

وقال الدكتور نيكلاس ماتسون كارلجرين، رئيس فريق الدراسة من جامعة لوند في السويد، في بيان، إن إحدى أصعب المهام في تشخيص مرض الزهايمر تتمثل في إثبات أن المرض ليس موجوداً فحسب لدى الشخص الذي يعاني من ضعف الإدراك، بل إنه موجود في مرحلة حيوية متقدمة بما يكفي لتكون تفسيراً محتملاً للأعراض.

وذكر الباحثون في تقرير عن الدراسة نُشر في دورية الجمعية الطبية الأمريكية (جاما) أن فحص الدم الجديد ليس متاحاً بعد للاستخدام السريري، ولا يقصد به تشخيص مرض الزهايمر بمفرده.



