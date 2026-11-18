أعلنت النيابة العامة المكسيكية المختصة بالشؤون البيئية، أنّ سلطات البلاد تجمع حطام صاروخ «ستارشيب»، الذي أُطلق الجمعة، وسقطت طبقته الأولى قبالة أحد الشواطئ المحاذية للحدود الأمريكية.

ويشكل هذا الحطام محرّك «سوبر هيفي»، الذي قررت شركة «سبايس إكس»، مبتكرة الصاروخ، تركه يسقط إثر مشكلة تقنية. في المقابل، نجحت الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك في استعادة الطبقة العليا من الصاروخ الذي يُعدّ الأكبر والأقوى على الإطلاق.

وسقطت الطبقة الأولى من «ستارشيب» قبالة شاطئ بولاية تاماوليباس المكسيكية، على بعد نحو 20 كيلومتراً من موقع «ستاربيس» لإطلاق الصواريخ التابع لـ «سبايس إكس»، والواقع في تكساس. وقالت النيابة العامة المكسيكية المختصة بالشؤون البيئية، في بيان، إن الشركة «ستُطالب بتحمّل مسؤولية» هذه المخلفات. وبحسب منظمة «كونيبيو» غير الحكومية المعنية بحماية البيئة، جرى حتى الآن جمع 15 كيلوغراماً من الحطام. وقال رئيس المنظمة إلياس إيبارا لوكالة فرانس برس، إن هذه القطع «تطفو حالياً على المياه، وتجرفها الأمواج تدريجياً إلى الشاطئ».

