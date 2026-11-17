طوّر علماء فيزياء من المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا في مدينة بولدر، أول ساعة بصرية في العالم تعمل بضبط توقيتها بواسطة ضوء الشمس. و بحسب «روسيا اليوم»، نُشرت النسخة الأولية من البحث على موقع «أركايف».



وجمع الجهاز الذي طوره العلماء في مختبر المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا في مدينة بولدر بين ضوء الشمس، وتقنية الساعات البصرية، التي تُعد اليوم أدق وسيلة لقياس الزمن.



وفي الساعات البصرية التقليدية، يُحفَّز الإلكترون داخل الذرة على الانتقال بين مستويين من الطاقة، ويُضبط ليزر فائق الاستقرار على تردد هذه التذبذبات. وبعد ذلك، يُقسَّم تردد الليزر بواسطة مشط الترددات البصري إلى قيمة يمكن للإلكترونيات قياسها، ليؤدي بذلك دور «بندول» الساعة.



وعادة ما تؤدي تذبذبات الإلكترون داخل الذرة دور «البندول»، لكن العلماء استبدلوا بها في هذه الساعة خط امتصاص الحديد المتعادل «Fe I» في طيف الشمس.

ويلتقط الضوء جهاز كوليماتور مثبت على سطح المنشأة، ويتتبع موقع الشمس، ثم ينقل الضوء عبر الألياف الضوئية إلى المختبر. وخلال الكسوف الجزئي للشمس عام 2024، انزياحاً في الطيف ناجماً عن مرور القمر.

وتتيح هذه التقنية استخدامها أداةً للاستكشافات الفلكية المستقبلية، حيث قد تشير انزياحات مماثلة، إذا وُجّهت الساعة نحو ضوء نجم بعيد بدلاً من ضوء الشمس، إلى وجود كواكب تدور حوله خارج المجموعة الشمسية. غير أن ذلك يتطلب جمع ضوء النجم بواسطة تلسكوبات كبيرة، وربما على مدى فترات طويلة.



ويؤكد البروفيسور بيت شميدت من المعهد الألماني الوطني للمترولوجيا أن هذه أول ساعة بصرية تُزامَن باستخدام ضوء النجوم، بدلاً من مصدر ضوئي مختبري خاضع للتحكم.

ومع ذلك، يشير إلى أن هذه التقنية لم تتفوق بعد على أجهزة التحليل الطيفي الفلكية، لكنها قد تكون مفيدة في دراسة الانفجارات الشمسية والبقع الشمسية والرياح الشمسية.