كشفت دراسة علمية أجريت في فرنسا أن تكرار الانتفاضات المفاجئة للجسم عند بداية النوم، والمعروفة باسم «نفضات بداية النوم» (Hypnic Jerks)، يرتبط بتراجع جودة النوم وارتفاع مستويات القلق.

وأجرى فريق بحثي من جامعة باريس لودرون الفرنسية استطلاعاً شمل نحو 200 شخص بالغ، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون هذه الانتفاضات مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، يشكون من تراجع جودة النوم، وزيادة أعراض الأرق، وارتفاع مستويات القلق والاكتئاب، كما أشار المشاركون إلى زيادة تكرار هذه النوبات خلال فترات الضغط النفسي والتوتر العاطفي.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية PLOS Mental Health المتخصصة في أبحاث طب النفس، لاحظ الباحثون أيضاً أن الأشخاص الذين تراودهم أفكار سلبية بشأن النوم كانوا أكثر عرضة للتعرض لهذه الانتفاضات بصورة متكررة. ووصف المشاركون تعرضهم لتجارب مختلفة صاحبت هذه الانتفاضات، من بينها الشعور بالسقوط، وتسارع ضربات القلب، ورؤية ومضات ضوئية، وسماع أصوات مرتفعة أو دوي مفاجئ، وأحياناً يصاحب ذلك شعور بالخوف أو الذعر.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية، قالت رئيس فريق الدراسة: «إن نفضات بداية النوم تتجاوز بكثير مجرد كونها انقباضاً عضلياً بسيطاً يحدث أثناء الاستغراق في النوم»، وعلى الرغم من أن معظم المشاركين تمكنوا من العودة إلى النوم سريعاً، فإن بعضهم عانى ضيقاً نفسياً حقيقياً بسبب هذه التجارب.

ويعتزم الباحثون في المرحلة المقبلة دراسة ما إذا كان الحد من القلق والتفكير السلبي بشأن النوم يمكن أن يقلل من حدة هذه النوبات وتأثيرها النفسي.



