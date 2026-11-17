توصل باحثون إلى نتائج جديدة قد تساعد في البحث عن المادة المظلمة، التي تشكل نحو 85 % من مادة الكون، رغم عدم تمكن العلماء من رصدها مباشرة حتى الآن.

وتفترض الدراسة، المنشورة في دورية Journal of Cosmology and Astroparticle Physics أن جسيمات المادة المظلمة البطيئة قد يصعب اكتشافها بالأجهزة الحالية، لكنها تستطيع الاستقرار داخل الكواكب والنجوم بفعل الجاذبية، والتراكم على مدى مليارات السنين، ما قد يؤدي إلى إطلاق جسيمات أخرى أو إنتاج حرارة إضافية. واعتمد الباحثون على حسابات نظرية وبيانات رصدية لدراسة الأرض والشمس والمشتري والنجوم القزمة البيضاء.

واستخدموا نتائج تجارب تبحث عن جسيمات «النيوترينو» التي قد تنطلق من الأرض والشمس، بينما درسوا احتمالات ارتفاع حرارة المشتري والنجوم القزمة البيضاء بفعل المادة المظلمة. ولم تقدم النتائج دليلاً مباشراً على وجود هذه المادة، لكنها استبعدت بعض خصائصها المحتملة، وأوضح الباحثون أن دقة النتائج تتأثر بتقديرات كثافة المادة المظلمة، مشيرين إلى إمكانية الاستفادة مستقبلاً من النجوم الأبرد والكواكب خارج المجموعة الشمسية.