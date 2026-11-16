

يسعى مسؤولو كوريا الجنوبية لمنع الغش في امتحان القبول الجامعي الوطني في ظل تصاعد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية تجعل من الصعب كشف الغش.

ويخشى الخبراء بشأن إمكانية كشف الغش باستخدام التكنولوجيا في الامتحان، الذي سيؤديه أكثر من نصف مليون طالب في أنحاء كوريا الجنوبية، يوم الخميس المقبل.



وتصاعدت المخاوف مطلع الأسبوع، بعدما اعترف الشخص الحاصل على أعلى درجات في امتحان محاسب الضرائب الوطني، الذي أُجري في أبريل ويوليو الماضيين باستخدام كاميرا صغيرة مخبأة، وهاتف ذكي للحصول على الإجابات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أسابيع من الشكوك بشأن درجاته المرتفعة بصورة غير طبيعية.



وخلال جلسة تدقيق تشريعية رفض وزير التعليم، تشوي كيو جين، دعوات بعض النواب تأجيل الامتحان لحين إقرار إجراءات أقوى لمكافحة الغش، قائلاً، إن التأجيل سوف يسفر عن «اضطراب أكبر» للطلاب.



وأضاف أنه على ثقة بأن القائمين على مراقبة الامتحانات سوف يتمكنون من رصد النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي عادة ما تتسم بإطارات سميكة، وذات حواف تشبه القرن، ومكبرات صوت، وشاشة عرض مدمجة.