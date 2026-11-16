أوضحت وكالت «ناسا»، مؤخراً، أن المسبارين الأمريكيين التابعين لمهمة ESCAPADE أكملا دورة غير معتادة من رحلتهما إلى المريخ، ويأتي ذلك بعد أن شغّلا محركاتهما يومي 7 و9 نوفمبر 2026 في أثناء اقترابهما من الأرض لتغيير المسار والتوجه إلى الكوكب الأحمر، وهذه أول مرة تستخدم فيها «ناسا» مناورة من هذا النوع لإرسال مركبات فضائية إلى المريخ، حسب «روسيا اليوم».

وأُطلق مسبارا ESCAPADE في نوفمبر 2025 على متن الصاروخ الثاني New Glenn التابع لشركة Blue Origin، وكان من المفترض في الأصل أن تبدأ المهمة في أكتوبر 2024، حين كان الوضع المتبادل للأرض والمريخ مناسباً بشكل خاص للرحلة، غير أن التأخيرات في تجهيز الصاروخ لم تسمح بالالتزام بنافذة الإطلاق تلك، وكانت الفرصة المماثلة التالية ستتاح بعد 26 شهراً فقط.

وبدلاً من تأجيل إطلاق الصاروخ اختارت «ناسا» مساراً آخر، حيث انطلق المسباران في مدار ممدود حول نقطة لاغرانج L2، وهي منطقة يسمح فيها التأثير الجاذبي للأرض والشمس للمركبة الفضائية بالحفاظ على موقع معين بالنسبة إليهما، وأتاح هذا المسار للجهازين بحجم ثلاجتين قضاء قرابة عام واحد في الفضاء، ثم العودة إلى الأرض في نوفمبر 2026.

وفي أثناء الاقتراب من كوكبنا كان على كل مسبار تنفيذ تشغيل دقيق للمحرك، واستخدم المسباران جاذبية الأرض مقلاعاً، بينما عززت المحركات العاملة تغيّر السرعة واتجاه الطيران، وجرت المناورة الأولى في 7 نوفمبر الجاري، والثانية في 9 نوفمبر الجاري، ووفقاً لبيانات «ناسا» نجحت المناورتان.

وقال أسال ناصري، نائب مدير الرحلات الفضائية في قسم الفيزياء الشمسية «ناسا»، إن «هذه أول مرة تستخدم فيها «ناسا» مناورة جاذبية مع تشغيل محركات قرب الأرض لتوجيه مركبة فضائية إلى المريخ، وقد نفّذناها بنجاح مرتين خلال يومين».

وبعد تعديلات صغيرة عدة للمسار يتوقع أن يصل المسباران إلى المريخ في سبتمبر 2027.