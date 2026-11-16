

خلصت دراسة أمريكية إلى أن تغيير سعر الوجبات الصغيرة في المطاعم بمقدار سنت واحد فقط قد يؤثر في قرار الزبائن بشرائها، إذ تبدو الأسعار المنتهية بـ99 سنتاً أكثر عدلاً وجاذبية مقارنة بالأسعار المنتهية بأرقام صحيحة، وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة Journal of Hospitality and Tourism Management، أن المستهلكين أبدوا استعداداً أكبر لطلب الوجبات الصغيرة عندما بلغ سعرها 7.99 دولارات بدلاً من 8 دولارات، لأن السعر الأول يمنحهم شعوراً بالحصول على خصم، رغم ضآلة الفارق.

واعتمد باحثون من جامعة ولاية أوهايو على مقابلات مع 36 مستهلكاً، وتجربة شملت 244 بالغاً أمريكياً، طُلب منهم تقييم أسعار وجبات صغيرة وعادية في مطعم افتراضي.

وأظهرت النتائج أن تأثير الأسعار المنتهية بأرقام غير صحيحة اقتصر على الوجبات الصغيرة، بينما لم يظهر مع الوجبات العادية، كما اعتبر المشاركون أن الوجبات الصغيرة تساعد على تقليل هدر الطعام، وتوفر خيارات متنوعة، وتتيح تناول كميات مناسبة لاحتياجاتهم.