أنواع فراشات جديدة تظهر بفعل ارتفاع درجات الحرارة



كشفت نتائج أولية لأبحاث تجريها جامعة أوبسالا السويدية عن تغيرات مستمرة في أنواع الفراشات، التي تعيش داخل حديقتها النباتية، إذ، وخلال فترة قدرها نحو 80 عاماً، ظهرت أنواع جديدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وانتقال بعض الفراشات شمالاً بحثاً عن مناطق أكثر برودة.

ويعتمد الباحثون على مقارنة الفراشات الموجودة حالياً بعينات وسجلات تاريخية، جمعها عالم الحشرات، برتيل كولينبرغ، وطلابه بين عامي 1948 و1996، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لقراءة الملاحظات القديمة المكتوبة بخط اليد.

ووفقاً لتقرير نشرته الجامعة رصد الباحثون أكثر من 20 نوعاً من الفراشات داخل الحديقة، بينها نوع مصنف بأنه معرض للخطر في السويد، إلى جانب ظهور فراشة تُعرف باسم «فراشة الخريطة»، لم يسبق تسجيلها في السجلات التاريخية، وتشير النتائج إلى احتمال أن تضم الحديقة حالياً أنواعاً من الفراشات أكثر من أي وقت خلال العقود الثمانية الماضية، مع احتمال مساهمة التغيرات، التي طرأت على تصميم الحديقة وبيئاتها الطبيعية في هذه التحولات.