قمم الجبال.. من أسرار ازدهار الحياة

كشفت دراسة علمية حديثة أن السلاسل الجبلية على الأرض شهدت مرحلتين رئيسيتين من النمو السريع على مدار تاريخ الكوكب، تزامنتا مع ارتفاع مستويات الأكسجين وتزايد التنوع البيولوجي، في تطور يُرجّح أنه أسهم في تهيئة الظروف الملائمة لازدهار الحياة.

وأوضح الباحثون، في دراسة نشرتها دورية «Science Advances»، أنهم حلّلوا عينات من الصخور التي تعرضت لضغوط ودرجات حرارة مرتفعة في أعماق الأرض، على مدى ثلاثة مليارات سنة، بهدف تتبّع تطور عمليات تكوّن الجبال الناتجة عن تصادم الصفائح التكتونية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن مرحلة النمو الجبلي الأولى وقعت قبل نحو 2.2 مليار سنة، حين بلغت ارتفاعات بعض الجبال ما يعادل نصف ارتفاع جبال الهيمالايا الحالية، فيما شهدت المرحلة الثانية، التي حدثت قبل نحو 700 مليون سنة، تكوّن جبال أكثر ارتفاعاً.

ورجّح الباحثون أن تكون الزيادة في ارتفاع الجبال قد أسهمت في تسريع عمليات تجوية الصخور وتآكلها، ونقل كميات أكبر من العناصر الغذائية، وفي مقدمتها الفوسفور، إلى المحيطات، ما عزز نشاط الكائنات الحية القادرة على التمثيل الضوئي، وأسهم في زيادة مستويات الأكسجين، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لتطور الحياة وتنوعها.

