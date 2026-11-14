البحر الأحمر يبوح بسر جديد.. سمكة نادرة تظهر مرتين ثم تختفي

في أعماق البحر الأحمر، اكتشف علماء نوعاً جديداً من الأسماك الصغيرة التي لم يسبق تسجيلها علمياً، لكن المفاجأة أن الباحثين لم يتمكنوا من العثور عليها مرة أخرى، رغم عمليات البحث المكثفة في المنطقة التي ظهرت فيها، ويثير هذا الاكتشاف تساؤلات بشأن الحياة البحرية في الشعاب المرجانية العميقة، التي لا تزال تخفي أنواعاً كثيرة لم تصل إليها الدراسات العلمية بعد.

وبحسب دراسة نشرها موقع «SciTechDaily»، فإن السمكة الجديدة تنتمي إلى جنس «تريما» (Trimma)، أحد أجناس أسماك القوبيون القزمة، وأُطلق عليها اسم «تريما شارون» (Trimma charon)، تيمناً بشخصية شارون في الأساطير اليونانية، الذي كان ينقل أرواح الموتى عبر النهر إلى العالم السفلي. وجاءت التسمية بسبب البقع الذهبية المنتشرة على زعنفتها الذيلية، التي تشبه العملات المعدنية التي كان الموتى يُدفنون معها وفقاً للتقاليد القديمة.

سمكة صغيرة بمواصفات غير مألوفة

تتميز السمكة الجديدة بجسم شفاف وشريط برتقالي محمر عريض، فضلاً عن عين غير اعتيادية تتكون من أربعة أجزاء، وهي سمات تساعد الباحثين على تمييزها عن الأنواع الأخرى من جنس تريما، ولا يتجاوز طول العينتين اللتين عثر عليهما العلماء 12 و17 مليمتراً، أي ما يقارب نصف بوصة وثلثي البوصة.

وجمع الفريق العلمي العينتين في مايو 2023، من جزيرة واليه شمال البحر الأحمر، وتحديداً عند مدخل كهف يقع على منحدر مرجاني شديد الانحدار، على عمق 30 متراً تحت سطح الماء. وكان هذا العمق يمثل الحد الأقصى الذي وصل إليه الفريق خلال عمليات الغوص العلمي.

ورغم العودة إلى مواقع مشابهة وإجراء عمليات بحث مكثفة، لم يتمكن الباحثون من رصد السمكة مرة أخرى، ليظل اللقاء الوحيد المعروف بهذا النوع مقتصراً على العينتين اللتين جُمعتا خلال تلك المهمة.

أسرار الشعاب المرجانية العميقة

يرجح الباحثون أن السمكة تعيش في أعماق أكبر من 30 متراً، ضمن مناطق الشعاب المرجانية المتوسطة التي لم تحظَ بالقدر الكافي من الاستكشاف، حيث يقل ضوء الشمس وتختلف الظروف البيئية عن الشعاب الضحلة التي اعتاد العلماء دراستها.

ويرى بينمان أن العثور على السمكة عند عمق 30 متراً ربما حدث عند الحافة الضحلة لنطاق انتشارها، ما يعني أن موطنها الأساسي يمكن أن يكون في مناطق أعمق يصعب الوصول إليها بوسائل الغوص التقليدية.

وأشار إلى أن هذه البيئات المظلمة والعميقة تمثل عالماً غير مستكشف أسفل الشعاب المرجانية المضاءة، مرجحاً أن تحتوي مناطق البحر الأحمر الواقعة تحت هذا العمق على أنواع أخرى من أسماك القوبيون لم يسبق اكتشافها.

11 نوعاً من أسماك تريما

يرفع اكتشاف «تريما شارون» عدد الأنواع المعروفة من هذا الجنس في البحر الأحمر إلى 11 نوعاً، ليصبح جنس تريما الأكثر تنوعاً بين أسماك القوبيون في المنطقة، ويبدو أن تسعة أنواع منها على الأقل تقتصر على البحر الأحمر ولا توجد في مناطق أخرى من العالم.

كما قدمت الدراسة دليلاً مصوراً يساعد على التمييز بين الأنواع الأحد عشر، إلى جانب صور وملاحظات ميدانية توضح البيئات التي تعيش فيها، بما يدعم جهود الباحثين في التعرف على التنوع البيولوجي البحري.

ويؤكد الباحثون أن اكتشاف الأنواع الجديدة وتحديد أماكن انتشارها يمثلان خطوة أساسية لفهم النظم البيئية البحرية، خصوصاً أن أعماق البحر الأحمر لا تزال تحمل أسراراً كثيرة. وربما لا تكون «تريما شارون» سوى واحدة من أنواع عديدة تنتظر فرصة اكتشافها في الشعاب المرجانية التي لم تصل إليها الأبحاث بعد.