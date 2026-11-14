واحدة بين مليون.. سمكة نادرة تفاجئ العلماء بلونها الغريب

في اكتشاف علمي غير مألوف، عثر علماء أحياء في ميناء أوسويغو بولاية نيويورك الأمريكية على سمكة ذات لون أصفر برتقالي زاهٍ، خلال مهمة روتينية لرصد الأنواع المائية الغازية، قبل أن تكشف الفحوص الأولية أن السمكة ليست نوعا دخيلا، بل تنتمي إلى أحد الأنواع المحلية النادرة الظهور بهذا اللون.

ووفقا لما أعلنته خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية في 10 نوفمبر الجاري، فإن السمكة تنتمي إلى نوع يُعرف باسم "البوربوت"، واسمه العلمي، وقد أثار لونها الاستثنائي اهتمام الباحثين، بعدما تبين أنه ناتج عن حالة وراثية نادرة تُعرف باسم "الزانثوكرومية"، تؤدي إلى تراجع التصبغات الداكنة في الجلد، فتظهر الألوان الصفراء والبرتقالية بصورة طاغية.

وجاء اكتشاف السمكة خلال عمليات مراقبة دورية أجراها فريق الأنواع المائية الغازية التابع لمكتب الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في منطقة البحيرات العظمى السفلى، على طول الشاطئ الجنوبي الشرقي لبحيرة أونتاريو، بهدف رصد الكائنات غير المحلية قبل انتشارها واستقرارها في النظام البيئي للبحيرات والأنهار المتصلة بها.

طفرة وراثية وراء اللون الاستثنائي

وتتميز أسماك البوربوت عادةً بألوان تتدرج بين البني والأخضر والزيتوني، مع بقع وأنماط تساعدها على التمويه والاندماج مع قيعان البحيرات الصخرية والطينية، لكن السمكة المكتشفة ظهرت بلون أصفر برتقالي لافت، نتيجة اضطراب وراثي نادر يقلل إنتاج الصبغات الداكنة أو يثبط ظهورها.

وتُعد هذه الحالة أقل شيوعا بين الأسماك البرية مقارنةً بالمهق، الذي يؤدي إلى غياب التصبغات، والميلانية التي تتسبب في زيادة اللون الداكن.

ووصف مسؤولو الخدمة الاكتشاف بأنه "واحد من كل مليون"، في إشارة إلى ندرته الشديدة، وليس باعتباره معدلا إحصائيا دقيقا.

ويرجح أن يؤثر هذا اللون غير المعتاد في قدرة السمكة على التمويه، إذ يجعلها أكثر وضوحا أمام المفترسات، خصوصا في المياه الضحلة والصافية، التي يصعب فيها الاختباء دون الألوان الطبيعية التي تساعدها على الاندماج مع البيئة المحيطة.

حالة صحية تثير تساؤلات الباحثين

ولم يكن اللون الغريب وحده ما لفت انتباه العلماء، إذ لاحظ فريق المسح أن السمكة تعاني من الهزال وضعف واضح في حالتها الصحية أثناء التعامل معها على متن سفينة الأبحاث.

وبدلا من إعادتها إلى المياه، تقرر إرسالها إلى كلية الطب البيطري بجامعة كورنيل لإجراء فحوص تشخيصية شاملة، بهدف تحديد أسباب تدهور حالتها الصحية، والتحقق من احتمال إصابتها بأمراض أو طفيليات أو معاناتها من نقص غذائي.

ولا يزال الباحثون يجهلون ما إذا كانت الطفرة الوراثية المسؤولة عن لون السمكة مرتبطة بحالتها الصحية المتدهورة، في انتظار صدور نتائج الفحوص البيطرية.

اكتشاف هو الأول من نوعه في ميناء أوسويغو

ويكتسب الاكتشاف أهمية إضافية بسبب موقع العثور على السمكة، إذ تفضل أسماك البوربوت المياه العميقة والباردة، بينما لا تتوافر هذه الظروف عادةً في ميناء أوسويغو خلال بداية الخريف.

وتعيش هذه الأسماك في قيعان البحيرات والأنهار الباردة، على أعماق تتراوح بين متر واحد و700 متر، وفي درجات حرارة تتراوح بين 4 و18 درجة مئوية تقريبا.

كما أكد المسؤولون أن هذه هي المرة الأولى التي يُسجل فيها العثور على سمكة بوربوت خلال مسح رسمي لمصايد الأسماك في ميناء أوسويغو، رغم ورود تقارير سابقة من صيادين محليين عن اصطيادها بالقرب من مدخل الميناء.

سمكة فريدة في عائلة أسماك القد

وتنتمي البوربوت إلى فصيلة القدّ، وتتميز بأنها النوع الوحيد في هذه الفصيلة الذي يعيش حصريا في المياه العذبة، ولها جسم طويل وزائدة شبيهة بالشارب أسفل الذقن، تساعدها على استكشاف قاع المياه.

وتنتشر في مناطق واسعة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، ويمكن أن يصل طول السمكة البالغة إلى نحو 1.5 متر، فيما قد يبلغ وزنها 34 كيلوغراما.

ومن أبرز خصائصها اختلاف موسم التكاثر عن معظم أسماك المياه العذبة، إذ تضع بيضها خلال الشتاء، غالبا بين ديسمبر ومارس، ليلا وتحت الجليد أو في المياه شديدة البرودة، قبل أن يفقس البيض في أوائل الربيع.

ويرى الباحثون أن هذه العينة تمثل فرصة علمية نادرة لدراسة الطفرات اللونية والحالة الصحية لهذا النوع من الأسماك، خاصةً أن رصد البوربوت في ميناء أوسويغو لا يحدث بصورة متكررة.

ورغم أن اكتشاف سمكة واحدة لا يكفي للحكم على الوضع العام للنوع في منطقة البحيرات العظمى، فإنه يفتح المجال أمام مزيد من الأبحاث لفهم العوامل الوراثية والبيئية التي تؤثر في هذه الأسماك، وما إذا كانت الظروف المحيطة بها قد أسهمت في ظهور هذه الحالة الاستثنائية.