«صالون دو شوكولا» يعود إلى دبي خلال نوفمبر بمشاركة 360 علامة تجارية

تستضيف دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 2 ديسمبر المقبل النسخة الخامسة من معرض «صالون دو شوكولا»، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في الشوكولاتة والحلويات، وذلك بمدينة جميرا، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ55.



ويقام المعرض، الذي تنظمه شركة «إتش إس إم إي»، على مساحة 3500 متر مربع في مدينة أرينا، بمشاركة 360 علامة تجارية و120 جهة عارضة، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 7000 زائر، بمشاركة أكثر من 50 طاهياً متخصصاً في الحلويات، إلى جانب نخبة من صناع الشوكولاتة والخبراء والعلامات التجارية العالمية.



ويحل أنطونيو باشور، الحائز لقب «أفضل طاهي حلويات في العالم»، ضيف شرف على المعرض، الذي يتضمن عروضاً حية وورش عمل ومسابقات مهنية تستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعات الشوكولاتة والحلويات والقهوة المختصة.



وأكدت جمانة داموس سلامة، مدير عام شركة «إتش إس إم إي»، أن النسخة الخامسة محطة مهمة في مسيرة المعرض، الذي أصبح منصة تجمع المواهب والشركات والمتخصصين في قطاع الحلويات، مشيرة إلى أن تزامنه مع احتفالات عيد الاتحاد يعكس التنوع الثقافي ومكانة دبي المتنامية وجهة عالمية لفنون الطهي.



ويتضمن البرنامج عرض أزياء الشوكولاتة، الذي يجمع بين فنون الطهي وتصميم الأزياء، بمشاركة طهاة حلويات ومصممين من معهد «إسمود»، إلى جانب جلسات حوارية تناقش الاستدامة وتطور تفضيلات المستهلكين ومستقبل صناعة الشوكولاتة والمعجنات والجيلاتو والقهوة.



ويشهد المعرض تنظيم بطولة للقهوة والمشروبات المبتكرة، وفعاليات تفاعلية تسلط الضوء على أحدث اتجاهات القطاع.



وقالت مها الخوري، مديرة المشاريع والمبيعات في شركة «إتش إس إم إي»، إن المعرض يعكس تطور قطاع الحلويات في المنطقة، ويعزز مكانة دبي مركزاً لاستقطاب المواهب العالمية والاستثمارات والابتكارات في فنون الطهي.











