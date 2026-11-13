روبوت ينجز مهمة الغسيل في الفنادق بـ 18 ثانية

كشفت شركة «إيس للروبوتات» الصينية عن نظام متطور قادر على تنفيذ دورة متكاملة لغسيل الملابس في الفنادق، بدءاً من جمع السلال من غرف النزلاء ونقلها إلى غرفة الغسيل، مروراً بتشغيل الغسالات والمجففات، وصولاً إلى إعادة الملابس النظيفة، وذلك خلال 18.6 ثانية فقط، وفقاً لما ذكره موقع «إنترستينغ إنجينيرينغ».



ويعتمد النظام على نموذج ذكاء اصطناعي يحمل اسم «Mundo»، يعمل على إنشاء نسخ رقمية تفاعلية من بيئات الفنادق، انطلاقاً من الصور الفوتوغرافية للغرف والممرات ومرافق الغسيل، ما يتيح للروبوت محاكاة المهام والتدرب عليها قبل تنفيذها في العالم الحقيقي، مع مراعاة الخصائص الفيزيائية للأجسام، مثل الوزن والاحتكاك.



وتستخدم المنظومة نموذجين للذكاء الاصطناعي؛ الأول يعمل عبر الحوسبة السحابية لتخطيط المهام وتحليلها، بينما يتولى نموذج آخر يعمل مباشرة على الروبوت لتنفيذ الحركات والمهارات المطلوبة بسرعة.



كما يعتمد النظام على منصة «BotAgent» لتنسيق العمليات، وتقسيمها إلى 53 إجراءً أساسياً و14 مرحلة رئيسة، مع إمكانية اختيار أكثر من 200 تسلسل مختلف للمهام، وفقاً لموقع الغرف وتوافر المصاعد والازدحام أمام الغسالات.

وبحسب الشركة، ساهمت هذه التقنية في تقليص زمن تنفيذ دورة الغسيل من أكثر من 30 دقيقة إلى 18.648 ثانية، مقارنة بالاعتماد على التخطيط والتنفيذ السحابي.



ولا يتوقف الابتكار عند سرعة الأداء، إذ يستطيع الروبوت التعلم من أخطائه، من خلال تحليل تسجيلات الكاميرات وبيانات المستشعرات، وتعديل حركاته لتحسين النتائج. ويرى مطورو النظام أن هذه التقنية تمثل خطوة متقدمة نحو توظيف الروبوتات الذكية في قطاع الضيافة، وتعزيز كفاءة الخدمات الفندقية وأتمتة المهام اليومية.

