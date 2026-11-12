610 ملايين دولار لبناء منشأة لإنتاج «ذباب النفايات العقيم»

بعقد تبلغ قيمته 610 ملايين دولار، بدأت السلطات الأمريكية إنشاء منشأة ضخمة في ولاية تكساس لإنتاج «ذباب النفايات العقيم» على نطاق واسع. وتتغذى يرقات هذا الذباب (التي تعرف بذباب الدودة الحلزونية) على الأنسجة الحية للحيوانات، حيث تضع الإناث بيضها في الجروح المفتوحة، ثم تبدأ اليرقات بالتغذي على اللحم، وقد يؤدي ذلك إلى نفوق الحيوان إذا لم يتلقَ العلاج. ويصيب هذا الطفيل الماشية والماعز والخيول، وفي حالات نادرة، البشر.

وتعتمد مكافحة هذه الآفة على تقنية الحشرات العقيمة، إذ تُعرّض الذكور لأشعة غاما أو الأشعة السينية قبل إطلاقها في البرية، لتتزاوج مع الإناث البرية من دون أن تنتج ذرية، ما يؤدي تدريجياً إلى تراجع أعداد الآفة.

وبحسب «روسيا اليوم»، من المقرر افتتاح المنشأة في قاعدة مور الجوية بمدينة إدنبرة في ولاية تكساس خلال ربيع عام 2027. ولا يوجد حالياً إنتاج فعلي لهذه الحشرات داخل الولايات المتحدة، التي تعتمد على الإمدادات القادمة من بنما والمكسيك، حيث تنتج المنشآت في البلدين معاً نحو 150 مليون ذبابة عقيمة أسبوعياً. ويهدف المرفق الجديد إلى تقليل اعتماد واشنطن على هذه الإمدادات والحد من انتشار الطفيل.

وتُستخدم تقنية الحشرات العقيمة منذ عقود، ولا تلحق ضرراً بالنظام البيئي ولا تتطلب استخدام مواد كيميائية. فبعد تعريض الذكور للإشعاع، تظل نشطة وقادرة على منافسة الذكور البرية، وتواصل البحث عن الإناث والتزاوج معها، لكنها لا تنتج نسلاً قابلاً للحياة، ما يؤدي مع مرور الوقت إلى انخفاض أعداد هذه الآفة.