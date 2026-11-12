طلاء كهربائي يقتل بكتيريا خطِرة خلال ساعات

طوّر باحثون في جامعة فلندرز الأسترالية طلاءً مرناً مضاداً للبكتيريا، يستفيد من شقوق مجهرية لتعزيز قدرته على قتل الجراثيم عند تنشيطه بالكهرباء. وبحسب الدراسة المنشورة في دورية «سمول ستراكتشرز» يتكون الطلاء من معدن الغاليوم وأنابيب كربونية دقيقة، وتُشكّل الشقوق التي تظهر على سطحه نقاطاً يتركز فيها التيار الكهربائي، ما يزيد تأثيره في الخلايا البكتيرية.

واختبر العلماء المادة على بكتيريا خطِرة، بينها المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمضادات الحيوية، التي تسبب عدوى يصعب علاجها في المستشفيات. وبعد تنشيط الطلاء لمدة دقيقة باستخدام بطارية بجهد 9 فولت، مات أكثر من 80% من الخلايا البكتيرية خلال ثلاث ساعات.

وأظهرت الاختبارات المعملية توافق المادة مع خلايا الجلد البشري في الظروف المختبرة. ويرى الباحثون إمكانية استخدامها مستقبلاً في ضمادات ذكية للجروح وأجهزة قابلة للارتداء لمراقبة المؤشرات الصحية والوقاية من العدوى.