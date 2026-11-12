مخلوقات بدماء زرقاء وخضراء وشفافة

يقول الباحثان جون بوستليثويت، عالم الوراثة التطورية بجامعة أوريجون، وزكاري شيفيرون، عالم وظائف الأعضاء البيئية بجامعة مونتانا في الولايات المتحدة، في تصريحات للموقع الإلكتروني Knowable Magazine المتخصص في الأبحاث العلمية، إن بعض الكائنات الحية مثل الأخطبوط والحبار، إلى جانب بعض القشريات مثل سرطان البحر، تحمل دماءً زرقاء اللون، وذلك لأنها تعتمد على بروتين يسمى «الهيموسيانين» لنقل الأكسجين عبر أجسامها. ويحتوي هذا البروتين على ذرات النحاس بدلاً من الحديد (الموجود في بروتين الهيموجلوبين ذي الصبغة الحمراء)، وهو ما يجعل دماء هذه الكائنات البحرية زرقاء اللون عند ارتباطها بالأكسجين.

كما اكتشف العلماء وجود كائنات بحرية أخرى تعرف باسم «الزقيات البحرية»، وهي من فصيلة الرخويات، وتعيش في المحيطات، ويتميز دمها بلون أصفر مائل إلى الاخضرار. ولا تنتج أجسام هذه الكائنات الهيموجلوبين، وتتباين النظريات العلمية التي تفسر أسباب هذا اللون غير المألوف، ومن بين التفسيرات المطروحة وجود عنصر الفاناديوم، الذي تستطيع بعض أنواع الزقيات تركيزه في دمائها. وهناك تفسير أخرى يتعلق بالنظام الغذائي لهذه الكائنات، حيث إنها تنتج أصباغاً تُعرف باسم «الكاروتينات» عند القيام بالتمثيل الغذائي للعوالق النباتية البحرية التي تتغذى عليها، وهي أصباغ تتدرج ألوانها بين الأصفر والأحمر والبرتقالي.

ومن بين الظواهر الغريبة في ألوان الدماء لدى الكائنات الحية أن بعض الأسماك التي تعيش تحت الثلوج في القارة القطبية الجنوبية لا تنتج الهيموجلوبين ولا تمتلك خلايا دم حمراء، وبالتالي تبدو دماؤها بيضاء شبه شفافة، ويصف الباحث جون بوستليثويت هذه الأسماك قائلاً: «إنها بالفعل تبدو مثل الأشباح»، فبدلاً من الاعتماد على الهيموجلوبين أو أي بروتين آخر لنقل الأكسجين، تعتمد هذه الأسماك على ذوبان الأكسجين مباشرة في مجرى الدم، كما تمتلك قلوباً وشعيرات دموية أكبر مقارنة بالأسماك الأخرى التي تعيش في القارة القطبية، ما يساعدها على ضخ كميات أكبر من الدم داخل الجسم.