طائرة بدون طيار تحقن الجرحى بالأدوية عن بعد

طورت جامعة الطب التابعة للقوات الجوية الصينية أول طائرة بدون طيار عسكرية مخصصة للبحث عن المصابين، فضلاً عن استخدام الطائرات بدون طيار لحقن الأدوية في أجسام الجنود المصابين من مسافة بعيدة.

ونقلت وسائل الإعلام عن وانج جيانكي، أحد ممثلي جامعة الطب التابعة للقوات الجوية الصينية قوله «أينما تستطيع طائرتنا بدون طيار أن تحلق، يمكننا توصيل الأدوية الطارئة المنقذة للحياة إلى عضلات المصاب، ما يوفر وقتاً ثميناً للعلاج».

من جانبهم قال محللون عسكريون صينيون إن حقن الأدوية باستخدام الطائرات بدون طيار هو في الأساس امتداد لاستخدام هذه الطائرات في توصيل الأدوية، وهو يساعد على ضمان حصول الجرحى في ساحة المعركة على العلاج الأولي.