«سارق الوقت» ساعة مائية من مصر القديمة

بمناسبة اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية الذي يصادف الـ 10 من نوفمبر من كل عام، عرض متحف شرم الشيخ إحدى مقتنياته الأثرية الثمينة التي تُعرف باسم «سارق الماء» وهي ساعة مائية مُصمّمة بطريقة مبهرة تعكس فهم قدماء المصريين للطبيعة. وتعود القطعة إلى العصر المتأخر من تاريخ مصر القديمة. والقطعة مصنوعة على هيئة وعاء بسيط، يساعد تصميمه على تباطؤ خروج الماء منه مع انخفاض مستواه، بوتيرة منتظمة. ويُرجّح أن الوعاء الزمني استُخدم لقياس ساعات الليل خلال فصل الشتاء. ومن خلال وعاء آخر شبيه له، كان قد عُثر عليه في معبد الكرنك ويعود إلى عهد أمنحوتب الثالث، يتجلّى طريقة عمل هذه الساعات بصورة أوضح. فبحسب متحف العلوم البريطاني، كان المصريون القدماء يملؤون الوعاء بالماء، لينساب بعدها شيئاً فشيئاً عبر فتحة في قاعه. ومع انخفاض مستوى الماء، تتيح العلامات الداخلية قراءة الوقت المنقضي. وكان المصريون القدماء يقـسّمون الفترة بين الغروب والشروق إلى 12 ساعة. وبما أن طول الليل يتغير على مدار السنة، كانت الساعة الليلية تطول في الشتاء وتقصر في الصيف. ولهذا حوى الوعاء 12 تدريجاً بداخله، يحمل كل منها اسم شهر. فكان من يستخدم الساعة يقرأ مستوى الماء على التدريج المخصص لذلك الشهر، ليعرف كم مضى من الليل.