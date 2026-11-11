عائلة كينيدي تقاضي مشروع «قوس ترامب» لتجميل العاصمة واشنطن

أظهرت وثائق قضائية أن عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي طلبت الثلاثاء من محكمة منع بناء قوس نصر ضخم يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشييده. ويتجاوز ارتفاع القوس المزمع تشييده 76 متراً، وهو من مشاريع عدة أطلقها ترامب لتجميل العاصمة الأمريكية وإضفاء بصمته الشخصية عليها. وقالت عائلة كينيدي في الوثائق المقدّمة إن القوس سيحجب إطلالات من مدافن الرئيس الأسبق وأقاربه، «ما يقوّض عنصراً أساسياً في تصميم المدافن». وأضافت أن موقعه سيحجب أيضاً خط الرؤية المباشر بين نصب لينكولن التذكاري ومقبرة أرلينغتون الوطنية، «الذي صُمّم ليرمز إلى توحيد الأمة بعد الحرب الأهلية». ولم يرد اسم روبرت كينيدي الابن الذي يشغل حالياً منصب وزير الصحة في إدارة ترامب، بين المدّعين التسعة في الدعوى.

ويُدفن في أرلينغتون، وهي مقبرة عسكرية كبيرة قرب واشنطن، الرئيس الأسبق جون كينيدي وزوجته جاكلين كينيدي أوناسيس واثنان من أبنائهما، إضافة إلى شقيقيه روبرت كينيدي وإدوارد كينيدي اللذين شغلا عضوية مجلس الشيوخ. وتضم المقبرة أيضاً رفات إيثيل كينيدي، زوجة روبرت كينيدي.

ويستقطب نصب كينيدي التذكاري المقام عند قمة التل الذي تقع عليه المقبرة، آلاف الزوار يومياً. ويُعدّ الموقع الذي تتقد فيه شعلة لا تنطفئ، من أكثر مواقع المقبرة استقطاباً للزوار، إلى جانب ضريح الجندي المجهول.

وفي مطلع نوفمبر، أصدرت قاضية فيدرالية قراراً بوقف بناء القوس الذي لم تبدأ أعمال تشييده بعد، لمدة أسبوعين لإتاحة الوقت للنظر في الطعون القانونية المقدّمة ضد المشروع.

وفي أواخر عام 2025، أضاف الرئيس الجمهوري اسمه أيضاً إلى مركز كينيدي، وهو مؤسسة ثقافية بارزة في واشنطن سُمّيت تكريماً للرئيس الديمقراطي الذي اغتيل عام 1963. وحملت واجهة المركز اسم «دونالد جاي ترامب» لأكثر من ستة أشهر، قبل صدور حكم بعدم قانونية التسمية الجديدة وإزالة الاسم.