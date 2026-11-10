بريطاني يحتال على خمس جهات عمل ويتقاضى منها رواتب كاملة شهرياً

في مايو 2023، أثار المظهر الشاحب لموظف حكومي بريطاني شكوك مديرته خلال مكالمة فيديو، بعدما لاحظت أن مسحوقاً أبيض بدأ يتلاشى عن وجهه مع تعرقه، ليظهر لون بشرته الطبيعي. وبحسب «بي بي سي»، كان الموظف، كاشيم شودري، في إجازة مرضية من عمله في وكالة الأمن الصحي البريطانية منذ نحو ثلاثة أشهر، وأجرت مديرته المباشرة، أليشا آدامز، المكالمة لمناقشة خطة تساعده على العودة التدريجية إلى العمل. في أوّل المكالمة، أخذ شودري يسعل ويلوح بمناديل ورقية أمام الكاميرا، في محاولة لإظهار مدى مرضه، لكن ما لفت انتباه آدامز كان الشحوب الشديد الذي بدا على وجهه.

وقالت آدامز في شهادتها أمام المحكمة: «كان يتعرق، وبدا أن المسحوق يُمسح عن وجهه، ليظهر لون بشرته أغمق تحته، كما كانت رقبته أغمق لوناً».

واتهمته آدامز بوضع مساحيق تجميل بيضاء ليبدو مريضاً، وهو ما نفاه شودري أمام المحكمة. لكن ما لم تكن آدامز تعرفه آنذاك هو أن وكالة الأمن الصحي البريطانية لم تكن جهة العمل الوحيدة التي يعمل لديها شودري.

ففي الشهر نفسه، كان يتقاضى رواتب مقابل وظائف بدوام كامل في أربع جهات حكومية أخرى، هي وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية ووزارة الأعمال والتجارة ووكالة معايير الغذاء ووزارة الداخلية البريطانية.

وبموجب عقود عمله، كان من المفترض أن يعمل 183 ساعة أسبوعياً، أي أكثر من مجموع ساعات الأسبوع البالغة 168 ساعة، وقد تمكن بهذه الطريقة من الحصول على أكثر من 284 ألف جنيه استرليني عن طريق الاحتيال.