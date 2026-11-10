جوازات سفر للحيوانات الأليفة في المملكة المتحدة

مع اقتراب احتمال الموافقة على قرار إعادة استصدار جوازات الحيوانات الأليفة في المملكة المتحدة والذي قد يدخل حيز التنفيذ في 2028، بحسب صحيفة «ميرور»، تواجه خمس سلالات كلاب تحديات بسماح السفر لها، حال تقدم أصحابها بطلب للحصول على جوازات لها. وتشمل تلك السلالات: المتنمر الضخم (XL Bully) والبلدغ الفرنسي (French Bulldog) والبلدغ الإنجليزي (English Bulldog) والكلب البج (Pug Dog) وكلب تشارلز سبانيل كافاليير (Cavalier King Charles Spaniel). وبموجب المقترح الذي تتم دراسته حالياً، ستكون الحيوانات الأليفة قادرة على التنقل بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي مع أصحابها دون الحاجة إلى شهادة جديدة لصحة الحيوان لكل رحلة. ويأتي احتمال استثناء السلالات الخمس المذكورة لأسباب صحية تتعلق بها أو لتشريعات تنظيمية صارمة لبعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بشأن السماح بدخول تلك السلالات.