طائرة مسيّرة مرنة تمتص الاصطدامات

ابتكر مهندسون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ «FlexiQuad»، وهي طائرة مسيّرة رباعية المراوح ذات إطار حلقي مرن، وعند الاصطدام ينحني الإطار ويمتص جزءاً من طاقة الضربة، ما يساعد المسيّرة على البقاء في الجو.

وتتوزع المحركات والبطاريات الكهربائية والإلكترونيات على شكل حلقة، ولا يوجد في المسيّرة هيكل مركزي، وعند الاصطدام ينثني الإطار جانبياً ويمتص الطاقة، لكنه يبقى صلباً وذا هيكل عمودي، وقد استُلهمت فكرة تصميم المسيّرة من الطيور والحشرات.

وبحسب «روسيا اليوم»، اختُبرت الطائرة المسيّرة بسرعة تصل إلى 25 كم/س، حيث كانت تصطدم بعوائق وتواصل الطيران. وهي تنقل حقيبة إسعافات أولية طرية وحمولة أثقل من وزنها. ويقترح المطورون استخدام الطائرة للبحث عن مفقودين في المباني المنهارة جزئياً، وفحص السفن، وجمع البيانات في الغابات، ويمكن نقل هيكل المسيّرة القابل للطي داخل حقيبة سفر.

يذكر أن الاصطدام غالباً ما يسبب اهتزاز إطار الطائرة المسيّرة، وقد تصبح صورة الكاميرا غير واضحة، وقد تفقد الملاحة دقتها. ومن أجل أن يستعيد الجهاز توازنه بشكل أفضل، يدرّب المهندسون الشبكة العصبية المدمجة في المسيّرة على إيجاد خيارات تتبعها بعد الاصطدام.