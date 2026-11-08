إنقاذ ثمانيني وكلبه بعد شهرين من الضياع في عرض المحيط الهادئ

أنقذت فرق خفر السواحل الأمريكية رجلاً يبلغ من العمر 86 عاماً وكلبه، بعد العثور عليهما على متن قارب شراعي معطّل كان ينجرف في المحيط الهادئ، على بُعد مئات الأميال من سواحل ولاية كاليفورنيا، وذلك بعد انقطاع الاتصال بالرجل لأكثر من شهرين.



وكان الرجل قد أبحر من مدينة أستوريا بولاية أوريغون متجهاً إلى باغو باغو في ساموا الأمريكية، قبل أن ينقطع الاتصال به في 20 أغسطس الماضي.

وفي 24 أكتوبر، أُبلغت السلطات بتأخر وصوله، ما دفع خفر السواحل إلى إطلاق عملية بحث عن الرجل وقاربه الذي يحمل اسم «ويلو ويند»، حسب «فوكس نيوز».



وبعد ثلاثة أيام، تلقى خفر السواحل إشارة استغاثة صادرة عن جهاز الطوارئ الموجود على متن القارب، لتبدأ عملية بحث واسعة شاركت فيها طائرات وسفن تابعة لخفر السواحل، إلى جانب طلب المساعدة من السفن القريبة من موقع الحادث.



وتمكنت إحدى طائرات خفر السواحل من رصد القارب على بُعد نحو 460 ميلاً من مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا.



ووصلت السفينة التجارية «غراند أوريون» إلى موقع القارب، إلا أن سوء الأحوال البحرية وارتفاع الأمواج جعلا عملية الإنقاذ محفوفة بالمخاطر، قبل أن يتمكن طاقم السفينة لاحقاً من نقل الرجل وكلبه بأمان إلى متنها.



وكان القارب الشراعي يعاني أضراراً في أشرعته، ما اضطر إلى تركه ينجرف في عرض البحر.



وتمكن طاقم مروحية تابعة لخفر السواحل من إجلاء الرجل وكلبه من السفينة التجارية، على بُعد نحو 170 ميلاً غرب مدينة فينتورا بولاية كاليفورنيا، ونقلهما جواً إلى مدينة سان دييغو.



وجرى نقل الرجل إلى مستشفى «سكريبس ميرسي» لإجراء الفحوص الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، فيما لم تكشف السلطات عن مزيد من التفاصيل بشأن وضعه الصحي.

