معمّرة أمريكية تحتفل بعامها الـ 103

احتفلت الأمريكية يفغينيا بيلي مطلع شهر نوفمبر الحالي بعيد ميلادها الـ103، وعزت صحتها وسر عمرها المديد إلى أسلافها الروس الذين كانوا قد عاشوا لأعمار طويلة.

ولدت بيلي في الولايات المتحدة في عشرينات القرن الماضي، وكان والداها ماريا وبافل نيكونينكو بين أول 526 روسيا وصلوا إلى كاليفورنيا على متن السفينة الأمريكية ميريت في الأول من يوليو 1923، أي قبل أربعة أشهر من ولادتها.

وقالت بيلي، بحسب «روسيا اليوم»، إنها لم تكن تتوقع أن تعيش كل هذا العمر، لكنها حين التقت في عام 2009 قريبة لوالدتها في سان بطرسبورغ، أرتهـا صورة جدها الذي عاش حتى عمر الـ 103، ما جعل بيلي تؤمن أنّ السر وراء طول عمرها هو الجينات التي ورثتها من أجدادها.