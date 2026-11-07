باكستاني يصبح أول رائد فضاء أجنبي يزور المحطة الفضائية الصينية

أعلنت وكالة الفضاء الصينية، السبت، أن رائد فضاء باكستانياً سيصبح أول أجنبي يزور محطة الفضاء الصينية، عندما ينضم إلى المهمة المقبلة، التي تعتزم بكين إرسالها إلى المدار.



وتربط باكستان والصين علاقات دبلوماسية واستراتيجية وثيقة، ووقعتا اتفاقاً في فبراير 2025 لإطلاق برنامج تدريبي، تديره الحكومة الصينية لتأهيل رواد فضاء باكستانيين.



وقالت وكالة الفضاء الصينية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن رائد الفضاء الباكستاني سينطلق ضمن طاقم مهمة «شنتشو-24»، ولم تحدد الوكالة موعد انطلاق المهمة، لكن من المتوقع تنفيذها بحلول نهاية العام الجاري.



وبحسب الوكالة سيشارك رائد الفضاء الباكستاني، المتخصص في الحمولة العلمية، في رحلة قصيرة إلى المدار، قبل أن يعود إلى الأرض على متن مركبة «شنتشو-23»، التي التحمت بمحطة الفضاء الصينية «تيانغونغ» في مايو،

ولم تكشف الوكالة هوية رائد الفضاء الباكستاني، لكنها أعلنت في أبريل اختيار محمد زيشان علي وخرام داود لبدء التدريب في الصين.



وضخّت بكين استثمارات كبيرة في برنامجها الفضائي خلال السنوات الأخيرة، في مسعى للحاق بمنافستها الرئيسية الولايات المتحدة، وتسعى إلى إرسال رواد فضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2030.



وتُعد باكستان شريكاً للصين، إذ يشيد البلدان - باستمرار - بصداقتهما الممتدة منذ عقود، والتي يصفانها بأنها راسخة «في مختلف الظروف». وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لباكستان وأكبر مستثمر أجنبي رئيسي فيها.

