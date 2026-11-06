ليونة جسم الأخطبوط تلهم العلماء في ابتكار روبوتات إنقاذ



استلهم باحثون، أخيراً، قدرات الأخطبوط على تغيير شكل جسمه، للهروب عبر ثقوب أصغر من حجمه، من صناديق يوضع بها، ذاك وكأنه ماء يتدفق عبر شق ضيق.

ففي دراسة طريفة نُشرت في دورية «Journal of Experimental Biology»، راقب الباحثون كيف تنجح هذه الكائنات الرخوة في الهروب من صناديق مغلقة عبر فتحات ضيقة جداً، وطبقوا ذلك في تصميم وابتكار روبوتات متخصصة بالإنقاذ.

واكتشف العلماء أن الأخطبوط يبتكر استراتيجيات مختلفة حسب حجم الفتحة؛ فإذا كانت واسعة نسبياً، يمرر بعض أذرعه أولاً ثم يستخدمها لسحب باقي جسمه ورأسه دفعة واحدة.

أما في الثقوب شديدة الضيق، فيلجأ لخطة من مرحلتين؛ حيث يمرر أذرعه بالكامل أولاً، ثم يضغط رأسه وجسمه ويسحبهما ببطء شديد.