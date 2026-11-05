مؤشرات نشاط بركاني على المريخ



نجح علماء روس في اكتشاف مؤشرات لنشاط بركاني على المريخ، باستخدام مطياف عالي الحساسية مثبت على مسبار مريخي، ذلك وفقاً لما أكدته الخدمة الصحفية لمعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إذ جاء في البيان: «قد يستمر النشاط البركاني على المريخ حتى يومنا هذا، وهو ما تشير إليه بيانات مطياف ACS فائق الحساسية، الذي طوّره معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية. فقد رصد المطياف وجود كلوريد الهيدروجين في الغلاف الجوي للمريخ، وهو أحد الغازات البركانية».



وحسب «روسيا اليوم»، نشر علماء المعهد دراسة حول المصدر المحتمل لكلوريد الهيدروجين HCl بالقرب من جبل «ألبا» في النصف الشمالي من المريخ، في مجلة «Science Advances».



وقد ظلت البراكين على المريخ نشطة قبل نحو ثلاثة مليارات سنة، وحتى قبل عشرات الملايين من السنين. ولا توجد حالياً على سطح الكوكب الأحمر مؤشرات واضحة على استمرار النشاط البركاني، رغم أن بعض عمليات الرصد ونتائج النمذجة تشير إلى احتمال وجود خزانات من الصهارة الساخنة تحت سطحه.



ويعد كلوريد الهيدروجين أحد الغازات التي قد تشير إلى وجود نشاط بركاني. ورغم أن تركيزه منخفض على الأرض، فإنه قد يكون، وفقاً لعدد من النظريات، أحد الغازات البركانية الرئيسية على المريخ.



ورصد كلوريد الهيدروجين في الغلاف الجوي للمريخ للمرة الأولى عام 2021، بواسطة مطياف ACS الروسي فائق الحساسية، المثبت على متن المسبار Trace Gas Orbiter، ضمن مهمة «إكسومارس-2016» المشتركة بين «روس كوسموس» ووكالة الفضاء الأوروبية.



وأظهرت عمليات الرصد التي استمرت على مدى عدة سنوات مريخية أن تركيز كلوريد الهيدروجين يتغير تبعا للموسم، إذ يظهر بشكل رئيسي خلال فصلي الربيع والصيف في نصف الكرة الجنوبي، عندما يكون المريخ في أقرب نقطة له من الشمس.



غير أن العلماء رصدوا وجود هذا الغاز في منطقة جبل «ألبا»، وهو أحد البراكين الدرعية في النصف الشمالي من الكوكب، خلال موسم مختلف.



ونقلت الخدمة الصحفية عن ألكسندر تروخيموفسكي، الباحث في قسم فيزياء الكواكب بمعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قوله: «بدا الأمر غريباً للغاية، وكأن هناك مصدراً دائماً لكلوريد الهيدروجين لا يزال نشطاً على المريخ. وناقشنا هذه المسألة مع زملاء متخصصين في جيولوجيا المريخ، وقررنا محاولة التحقق منها».



وفحص العلماء عدة آليات محتملة لتكوّن كلوريد الهيدروجين، وخلصوا إلى أنه قد يتسرب على الأرجح عبر شقوق صغيرة تقع فوق خزانات الصهارة، ويبلغ طول هذه الشقوق مئات الأمتار، فيما لا يتجاوز عرضها عشرات السنتيمترات. وقد رصد العلماء شقوقاً حديثة نسبياً في صور المنطقة التي التقطتها كاميرات CaSSIS المثبتة أيضاً على متن المسبار TGO.



ويرجح الباحثون أن كلوريد الهيدروجين لا ينتقل مباشرة من الصهارة إلى الغلاف الجوي، بل يمر عبر «منطقة عازلة» تتمثل في طبقة التربة الصقيعية الدائمة. ففي فصل الشتاء، تحتجز التربة المتجمدة جزيئات كلوريد الهيدروجين، ومع ارتفاع درجات الحرارة في الربيع، يتحرر الغاز وينطلق إلى الغلاف الجوي.



وأضاف تروخيموفسكي: «يمكن تفسير نتائج رصد ACS على أفضل وجه بوجود مصدر صهاري محلي تحت سطح المريخ. ويبدو أننا تمكنا للمرة الأولى من العثور على دليل قوي جداً على وجود نشاط صهاري فعّال على المريخ في الوقت الراهن، وليس في الماضي فحسب».



وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن مثل هذه الأنظمة الحرارية المائية النشطة قد توفر مصادر للطاقة وظروفاً ملائمة لوجود الكائنات الدقيقة، ما يجعل «الواحات الدافئة تحت الأرض» أحد أبرز الاتجاهات الواعدة في البحث عن أشكال محتملة للحياة على المريخ.