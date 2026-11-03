ترويض الثعالب يغير طباعها العدوانية



كشف علماء من جامعة كورنيل عن التغيرات العصبية التي تفسر تحول الثعالب إلى حيوانات أليفة. إذ أوضحت دراسة حديثة نُشرت في دورية «كارنت بيولوجي» أن الترويض والانتقاء الجيني السريع أدى إلى تغييرات هيكلية في منطقة أسفل الدماغ المسؤولة عن تحفيز السلوك العدواني.



واعتمدت الدراسة على تجربة روسية شهيرة بدأت في الخمسينيات، حيث أدى التزاوج الانتقائي للثعالب الأليفة إلى ظهور أجيال تتفاعل بأسلوب ودود مع البشر.



ووجد الباحثون أن أدمغة الثعالب المروضة تحتوي على عدد أقل من الخلايا العصبية المرتبطة بالدائرة العدوانية مقارنة بنظيراتها البرية والشرسة، وهو ما ترافق أيضاً مع تغيرات جسدية ملحوظة كتدلي الآذان وقصر الخطم.