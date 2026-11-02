الساعات الذكية تكشف عن مشاكل القلب

تعد الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية بمثابة جهاز إنذار للتحذير من الإصابة بأمراض القلب؛ حيث إنها تساعد في اكتشاف اضطرابات نظم القلب.

وقالت مؤسسة القلب الألمانية، إن بعض الاضطرابات في النبض قد تشير إلى وجود خلل في نظم القلب مثل سرعة أو بطء النبض أو عدم انتظام النبض، مشيرة إلى أن الرجفان الأذيني يعتبر من أكثر الاضطرابات شيوعاً، والذي قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في حالة عدم علاجه.

وشددت المؤسسة على ضرورة قياس النبض بانتظام، وخصوصاً بالنسبة لكبار السن أو الأشخاص، الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وبالطبع يمكن للمرء تحسس النبض على باطن المعصم، وحساب عدد النبضات في الدقيقة، ولكن يمكن قياس النبض بصورة أسهل عن طريق استعمال الساعات الذكية أو الأجهزة الرقمية الأخرى، التي يتم ارتداؤها على المعصم أو الإصبع.

ويعتبر قياس النبض المستمر ميزة أساسية في هذه الأجهزة القابلة للارتداء، وفي حالة رصد أي خلل فإن الجهاز يُصدر تنبيهاً.

وعلى العكس من القياس الذاتي للنبض بالإصبع لا «يشعر» الجهاز الرقمي بالنبض، ولكن بدلاً من ذلك يتم الاعتماد على الأشعة تحت الحمراء، التي ترسلها الساعات الذكية والأجهزة المشابهة إلى الجلد، ثم يتم قياس كمية الضوء المنعكس.

ويعتمد ذلك بشكل أساسي على كمية الدم في الأوعية الدموية الدقيقة تحت الجلد مباشرة، وهي كمية تتغير مع كل نبض قلب، ومن هذه الكمية يقوم الجهاز بحساب موجة النبض.

ويمكن للأجهزة القابلة للارتداء تسجيل تخطيط كهربية القلب أحادي القناة، الذي يوفر معلومات حول نظم القلب؛ حيث يقيس الجهاز النبضات الكهربائية لكل نبضة قلب.

وللقيام بذلك أوضحت مؤسسة القلب الألمانية أنه يتعين على المرء لمس مستشعر الجهاز بإصبعه لتمرير تيار كهربائي.

وأكدت المؤسسة أنه يمكن لكلتا الطريقتين اكتشاف الرجفان الأذيني بدقة تتجاوز 90 %، علاوة على أنه يمكنهما اكتشاف الاضطرابات الأخرى، التي لا يتم اكتشافها بواسطة تخطيط كهربية القلب التقليدي في عيادات الطبيب، وغالباً ما تحدث اضطرابات نظم القلب أثناء الليل أو أثناء فترات الراحة أو خلال أنشطة معينة، عندما لا يكون المرء في عيادة الطبيب.

وأوضحت المؤسسة أن الطبيب وحده هو من يستطيع تشخيص اضطراب نظم القلب، ولذلك يتعين على المرء عند ملاحظة أي اضطرابات في نبضات القلب استشارة الطبيب، وعادة ما يطلب الطبيب إجراء المزيد من الفحوصات، بدءاً من تخطيط كهربية القلب بواسطة 12 قطباً، ووصولاً إلى مراقبة كهربية القلب لمدة 24 ساعة.

وأشارت المؤسسة أيضاً إلى أن ظهور ألم في الصدر قد يشير إلى الإصابة بنوبة قلبية، وفي مثل هذه الحالات يتعين على المرء عدم إضاعة الوقت في استعمال الساعة الذكية، بل يتعين عليه التوجه إلى قسم الطوارئ في المستشفى على الفور.

ولضمان أفضل نتائج القياس الممكنة ينبغي مراعاة النقاط المهمة التالية: اختيار جهاز معتمد؛ حيث ينبغي أن يكون الجهاز القابل للارتداء حاصلاً على شهادة طبية، كما يجب مراعاة وجود علامة CE للدلالة على أنه جهاز طبي، مع مراعاة الملاءمة بصورة سليمة؛ حيث يجب أن يكون الجهاز محكماً ومريحاً، وإذا كان الجهاز فضفاضاً للغاية فإن ذلك سوف يؤثر على دقة القراءات، ويتم تحديد الوضع الصحيح من خلال وضع الجهاز على مسافة إصبع واحد من عظمة الرسغ.

يجب قياس تخطيط كهربية القلب أثناء الراحة؛ حيث يتعين على المرء الجلوس في هدوء، ودعم الذراع، وعدم التحرك أو التحدث أثناء قياس معدل نبضات القلب من أجل الحصول على أدق صورة لنظم القلب.