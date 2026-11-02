روبوتات محمّلة بالبيض تخوض سباقاً لصعود قمة جبل في الصين

قطعت عشرات الروبوتات أكثر من 3000 خطوة صعوداً على إحدى أشهر القمم الجبلية في الصين الأثنين، حاملة البيض والبطيخ، في سباق وصفه المنظّمون بأنه اختبار لمدى قدرة الآلات على التحمّل على أرض الواقع، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وعلى مدى مئات السنوات، كان جبل «تاي» (أعلى قمة في مقاطعة شاندونغ في شرق الصين) مقصداً رئيسياً للأباطرة الصينيين، كما يحظى بمكانة بارزة في الأساطير الصينية.

لكن تضاريسه الوعرة شكّلت اختباراً صعباً لبعض المتنافسين إذ انهار أحد الروبوتات الشبيهة بالبشر على الطريق الحجري قبل أن يسارع المهندسون لإصلاحه، بينما سقط آخر على درج ليستقر إلى جوار سلة مهملات.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة بثّتها شبكة «سي سي تي في» الرسمية أن الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو استضاف فعالية لتكنولوجيا المستقبل في إطار «التحدّي العالمي لروبوتات الجبال».

وعلى مسار امتد على أكثر من 3.9 كيلومترات وبارتفاع تجاوز 600 متر، تعيّن على الروبوتات ومهندسيها من نحو 90 فريقاً إمّا إكمال المسار بأسرع وقت ممكن وإما نقل بضائع سريعة الكسر كالبيض الطازج والبطيخ إلى القمة.

وأكمل روبوت على شكل كلب طوّرته شركة «بكين لينغي للتكنولوجيا» (Beijing Lingyi Technology)، وهي شركة تابعة لعملاق الصناعة «يونيتري» (Unitree)، المسار في غضون 43 دقيقة و41 ثانية، ليحتل بذلك المركز الأول عن فئة السرعة للروبوتات الرباعية الأرجل.

يحتاج معظم السياح لاستكمال المسار ذاته إلى ساعتين على الأقل، بحسب «سي سي تي في».

وأكمل أسرع روبوت شبيه بالبشر والتابع لفريق «جيشن لينغيو» (Zhishen Lingyue) ومقره بكين، مسار سباق أقصر خلال 27 دقيقة و26 ثانية.

ووصف المنظمون التضاريس الصخرية لجبل تاي بأنها «حقل اختبارات طبيعي قاس» يمكن أن يساعد في تدريب الروبوتات على استخدامات العالم الواقعي، بحسب وسائل إعلام محلية.

تضمن السباق الذي نظمته مجموعة الإعلام الصينية الحكومية جوائز مالية للفائزين عن عدة فئات، بما في ذلك أسرع الروبوتات وأفضل آلة رباعية الأرجل قادرة على حمل الأوزان.