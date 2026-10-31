تلسكوب على وشك الاحتراق والسقوط

أصبح تلسكوب قديم تملكه وكالة الفضاء الأمريكية ناسا على وشك السقوط من مداره، إثر فشل محاولة لإنقاذه تسببت في تأرجحه وتدنيه أكثر وأكثر. وتتوقع القوة الفضائية الأمريكية أن يسقط مرصد «سويفت»، ويتحطم قريباً.

ومن المتوقع أن يحترق معظم التلسكوب، الذي يبلغ وزنه نحو طن ونصف، أثناء دخوله الغلاف الجوي. إلا أن عدداً من القطع المصنوعة من التنجستن الأشد كثافة من الرصاص، إلى جانب أجزاء من المرآة، قد تنجو من عملية إعادة الدخول، وفقاً لما صرح به براد سينكو، رئيس العلماء في المهمة لدى «ناسا».

ورجحت التقديرات أن تسقط أي بقايا من الحطام في المحيط، إلا أن مناطق واسعة تشمل أفريقيا وأستراليا والهند وجنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية تقع ضمن نطاق منطقة إعادة دخول التلسكوب.

وتواصل القوة الفضائية تعقب المسار الأخذ في التضاؤل للتلسكوب.

