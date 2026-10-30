قشور وجذور الفواكه والخضروات «كنوز» صحية

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية كينجز لندن، ونُشرت في «المجلة الدولية لعلوم الأغذية والتغذية»، أن الأجزاء التي نتخلص منها عادة من الفواكه والخضروات، مثل القشور والسيقان والبذور، تحتوي على ألياف غذائية تفوق بكثير تلك الموجودة في الأجزاء التي نستهلكها.

وأظهرت تحليلات شملت 12 نوعاً من المنتجات الطازجة، أن 10 منها، كقشور البطيخ والأناناس، غنية جداً بالألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي والوقاية من الأمراض.

وأوضح الباحثون أن دمج هذه البقايا في الوجبات اليومية، سواء في المنازل أو عبر شركات الأغذية، يمثل حلاً مزدوجاً لمواجهة أزمة نقص استهلاك الألياف عالمياً والحد من هدر الطعام.