ابتكار مصابيح فائقة السرعة لمراكز البيانات

سجل فريق بحثي مشترك من جامعتي إلينوي ونوتردام رقماً قياسياً عالمياً في سرعة التحويل البصري لمصابيح LED، بهدف تعزيز كفاءة اتصالات مراكز البيانات.

وابتكر الباحثون مصباحاً دقيقاً بحجم 5 ميكرومترات، يتميز بقدرته على نقل البيانات بترددات هائلة تبلغ 2.75 جيجاهرتز، مع استهلاك طاقة ضئيل جداً لا يتجاوز 25 مللي واط، وفقاً للدراسة المنشورة دورية IEEE Electron Device Letters.

وتأتي هذه التقنية كبديل مبتكر لأجهزة الليزر التقليدية المستخدمة في مراكز البيانات، والتي رغم سرعتها تستهلك طاقة عالية وتولد حرارة كبيرة.

وتوفر المصابيح الجديدة حلاً اقتصادياً وعملياً للاتصالات قصيرة المدى التي تشكل 90% من عمليات نقل البيانات.