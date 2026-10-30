Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
منوعات

ابتكار مصابيح فائقة السرعة لمراكز البيانات

البيان's profile picture
البيان

سجل فريق بحثي مشترك من جامعتي إلينوي ونوتردام رقماً قياسياً عالمياً في سرعة التحويل البصري لمصابيح LED، بهدف تعزيز كفاءة اتصالات مراكز البيانات.

وابتكر الباحثون مصباحاً دقيقاً بحجم 5 ميكرومترات، يتميز بقدرته على نقل البيانات بترددات هائلة تبلغ 2.75 جيجاهرتز، مع استهلاك طاقة ضئيل جداً لا يتجاوز 25 مللي واط، وفقاً للدراسة المنشورة دورية IEEE Electron Device Letters.

وتأتي هذه التقنية كبديل مبتكر لأجهزة الليزر التقليدية المستخدمة في مراكز البيانات، والتي رغم سرعتها تستهلك طاقة عالية وتولد حرارة كبيرة.

وتوفر المصابيح الجديدة حلاً اقتصادياً وعملياً للاتصالات قصيرة المدى التي تشكل 90% من عمليات نقل البيانات.