كوريا تقاضي مستخدمي النظارات الذكية للغش في الامتحانات

ستقاضي كوريا الجنوبية التلاميذ الذين يُضبَطون وهم يغشّون باستخدام نظارات ذكية خلال امتحان القبول الوطني للجامعات، وستشدد العقوبات المفروضة على استخدامها، وفق ما أفاد مسؤول حكومي وكالة فرانس برس الجمعة.

وقال المسؤول في وزارة التعليم لي جون-هيوك لفرانس برس إن الوزارة "ستلاحق جزائيا التلاميذ الذين يُضبَطون وهم يغشّون باستخدام نظارات ذكية".

ويأتي هذا القرار عقب ضبط ثلاثة تلاميذ يرتدون أو يملكون نظارات ذكية خلال الامتحانات الكتابية في جامعات سيول.

وامتحان القبول الجامعي في كوريا الجنوبية المعروف بصعوبته البالغة والذي يحمل اسم "سونيونغ"، أساسي للالتحاق بأفضل الجامعات، ويُعتبر بمثابة بوابة للأمن الاقتصادي بل وحتى للزواج الناجح.

وفي يوم امتحان "سونيونغ"، يُفرض حظر طيران لمدة 35 دقيقة على مستوى البلاد خلال الامتحان الشفهي باللغة الإنجليزية، باستثناء حالات الطوارئ، فيما تطلب المصارف والإدارات الرسمية من موظفيها بدء العمل بعد ساعة من الموعد المعتاد لتجنب الازدحام المروري.

وبحسب الإجراءات التي تقترحها السلطات، لن يتمكن الطلاب الذين يُضبَطون وهم يغشون باستخدام هذه النظارات الذكية من إعادة امتحاناتهم لمدة ثلاث سنوات، أي بزيادة سنة عن العقوبة الحالية للغش.

وتشمل الإجراءات الجديدة تعيين "موظف مُكلّف" في كل مركز امتحانات ضبط النظارات التي يُشتبه في استخدامها للغش.