عقار للسكري يحد من أمراض القلب

كشفت دراسة علمية عن آلية محتملة تساعد في تفسير قدرة عقار يُستخدم لعلاج بعض حالات السكري على الحد من تكوّن الجلطات الدموية، التي قد تؤدي إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية. وأظهرت تجارب أجراها باحثون في جامعة ميشيغان أن عقار «سوتاغليفلوزين»، المعروف تجارياً باسم «إنبيفا»، قد يقلل من فرط تنشيط الصفائح الدموية، وهي خلايا تؤدي دوراً أساسياً في تخثر الدم ووقف النزيف، إلا أن نشاطها المفرط قد يسهم في تكوّن جلطات تعيق تدفق الدم إلى القلب أو الدماغ، وفقاً لموقع «روسيا اليوم».

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Clinical Investigation، مشيرة إلى أن الفوائد المحتملة للعقار قد تتجاوز تأثيره في خفض مستويات السكر في الدم، لتشمل التأثير في آليات مرتبطة بتجلط الدم. ويعمل «سوتاغليفلوزين» على تثبيط بروتيني «SGLT1» و«SGLT2»، اللذين يشاركان في إعادة امتصاص الغلوكوز في الجسم، ما يساعد في خفض مستوياته في الدم.

