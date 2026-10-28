إسهامات العرب العلمية محور سجال الأخوين كينيدي

هاجمت شقيقة وزير الصحة الأمريكي روبرت إف كينيدي جونيور، الناشطة الحقوقية كيري كينيدي، شقيقها عقب تصريحات مثيرة للجدل زعم فيها غياب الإنتاج العلمي والأدبي لدى أكثر من 500 مليون عربي، مشككاً في قدرتهم على نيل الجوائز التقديرية الرفيعة.

وجاء رد كيري عبر منشور حظي باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، دافعت فيه عن إسهامات العرب والمسلمين في خدمة الإنسانية، مؤكدة أن العرب قدموا على مر التاريخ إنجازات بارزة في الأدب والعلوم والرياضيات والطب وغيرها من المجالات.

واستشهدت كيري بعدد من الأسماء التي حصدت أرفع الجوائز العالمية، من بينهم الكيميائي عمر ياغي، الذي فاز بجائزة وولف في الكيمياء عام 2018 وجائزة نوبل في الكيمياء عام 2025، والعالم الراحل أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، إضافة إلى الأديب المصري نجيب محفوظ، الذي نال جائزة نوبل في الأدب عام 1988.

وشددت كيري على أن الانتماء العرقي أو الديني لا يمكن أن يكون مقياساً للذكاء أو الإبداع، قائلة: «إن عرق الإنسان أو دينه أو أصله الإثني أو خلفيته الاجتماعية والاقتصادية لا تحدد مستوى ذكائه أو إبداعه أو قدرته على الإسهام في خدمة الإنسانية».

وفي ختام منشورها، عبرت كيري عن تعاطفها مع من تأثروا بتصريحات شقيقها، قائلة: «قلبي مع جميع الذين آذتهم تصريحات أخي الكاذبة والقاسية».

