الطماطم والزيتون يعززان قدرة أجسادنا على محاربة السرطان



أكدت دراسة نشرتها مجلة علمية متخصصة بالغذاء والصحة العامة، أن ثمار الطماطم والزيتون تحتوي على مواد تساعد على محاربة السرطانات في الجسم. وأشارت المجلة، حسب «روسيا اليوم»، إلى أن العديد من الدراسات السابقة كانت تركز على مضادات الأكسدة والكاروتينات والدهون النباتية التي يمكن الحصول عليها من الطماطم أو الزيتون، وتأثيراتها في الصحة، لكن العلماء في الدراسة الجديدة ركزوا على دراسة البروتينات والببتيدات الموجودة في ثمار هذه النباتات. وأظهرت التجارب التي أجراها الباحثون على الأسماك المخبرية، أن بعض المُركبات الموجودة في جزيئات بروتينة صغير مستخرجة من الطماطم، قادرة على تثبيط تكوين الأوعية الدموية الجديدة الضرورية لنمو الأورام. كما بينت التجارب التي أجريت على خلايا ورمية بشرية، أن ثمار الزيتون تحتوي على مواد تحارب نمو الخلايا السرطانية، وعلى وجه الخصوص الببتيد النشط بيولوجيا LLPSY.

وأكد الباحثون أن معظم النتائج تم الحصول عليها في ظروف مخبرية، ولا يزال من الضروري تحديد ما إذا كانت هذه المُركبات تحتفظ بخصائصها بعد الهضم، وما إذا كانت قادرة على الوصول إلى الأورام في الجسم.

وأكدت دراسة أجراها علماء من جامعة روفيرا إي فيرجيلي الإسبانية، أن زيت الزيتون البكر الممتاز يعزز صحة الدماغ عند التقدم في السن، والأشخاص الذين يستهلكون زيت الزيتون البكر غير المكرر بانتظام، لوحظت لديهم مؤشرات أفضل للذاكرة والتفكير، بالإضافة إلى تنوع أكبر لبكتيريا الأمعاء، وهو مؤشر على صحة التمثيل الغذائي والأمعاء.

ونشرت مجلة Nutrients سابقاً نتائج دراسة يابانية، تبين أن الاستهلاك اليومي لزيت الزيتون البكر الممتاز، يمكن أن يحسّن صحة الأوعية الدموية بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.