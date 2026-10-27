صخور تكشف سر أمواج تسونامي المدمرة



كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية «ساينتفك ريبورتس» السر وراء ضرب زلزال هائل اليابان متسبباً في موجات تسونامي مدمرة نتيجة تحرك قاع البحر.

ومن خلال فحص صخور يعود تاريخها لنحو 15 مليون عام في اليابان، وجد باحثون من جامعة أوساكا هياكل تشبه الدوامات داخل الصدوع القديمة.

وأوضحت الدراسة أن الاحتكاك الشديد أثناء الزلزال يولد حرارة هائلة، ما يزيد ضغط المياه المحتبسة داخل الصخور.

هذا الضغط يحول الطين الموجود في الصدوع إلى مادة سائلة تقارب الماء في لزوجتها.

يعمل هذا السائل كمادة تشحيم تقلل الاحتكاك بشكل كبير، ما يؤدي إلى انزلاق الصدوع لمسافات هائلة تحرك قاع المحيط وتولد أمواج تسونامي.