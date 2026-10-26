يقطع بدراجة نارية 40.74 كيلومتراً فوق المياه

حقق تشانغ شيويه، مؤسس شركة «زد إكس موتو» الصينية المتخصصة في صناعة الدراجات النارية، رقماً قياسياً في موسوعة غينيس، بعدما قطع مسافة 40.74 كيلومتراً فوق المياه المفتوحة على متن دراجة نارية معدّلة، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 31.8 كيلومتراً.

وجرت المحاولة، يوم الأحد، في محافظة مايانغ في مقاطعة هونان وسط الصين، حسب ما ذكر موقع صحيفة «تشاينا دايلي».

وانطلق التحدي عند الساعة 11 صباحاً على امتداد مجرى مائي واسع، وسط استعدادات مكثفة لضمان السلامة، شملت نشر قوارب للإنقاذ وفرق طبية تحسباً لأي طارئ. كما حضر ممثلون عن موسوعة غينيس للتحقق من بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والتوقيتات، والتسجيلات المرئية والصوتية، تمهيداً لاعتماد النتيجة رسمياً.

ونجح تشانغ في إكمال المسافة على متن دراجة من طراز «إم إكس 450»، خضعت لتعديلات شملت تجهيزات الطفو وأنظمة العزل المائي. وتمكّن من اجتياز المنعطفات الصعبة والتغلب على الإرهاق.

وأكد شيونغ ون، المحكّم المعتمد من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تسجيل الإنجاز رسمياً.

ويعود شغف تشانغ بالقيادة فوق المياه إلى 17 عاماً، حين خاض أولى تجاربه في هذا المجال وهو في الثانية والعشرين من عمره. وانتهت محاولاته الأربع آنذاك بالفشل، بسبب محدودية التقنيات والتصميمات المتاحة، ولم تتجاوز أفضل مسافة قطعها 20 متراً.

أما هذه المرة، فقد أمضى فريقه خمسة أشهر في تطوير هياكل الطفو، وتحسين إحكام العزل المائي ومواءمة منظومة الدفع، إلى جانب إجراء اختبارات متكررة لمعالجة تحديات الاستقرار وضمان قدرة الدراجة على مواصلة السير فوق المياه.