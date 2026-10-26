خريطة لخلايا الدماغ

نجح فريق بحثي إسباني في رسم أول خريطة تفصيلية توضح كيف تتشكل خلايا الدماغ أثناء مرحلة النمو الجنيني.

وبحسب الدراسة الرائدة التي نُشرت في دورية «نيتشر نيوروساينس»، اكتشف العلماء أن الخلايا المسؤولة عن حواسنا، وتلك التي تتحكم في الحركة والإدراك، تسلك مسارات نمو مختلفة تماماً منذ المراحل الأولى.

وركز الباحثون على منطقة «المهاد» في الدماغ، وهي بمثابة محطة رئيسية لاستقبال المعلومات وتوجيهها بشكل صحيح.

ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة، التي أجراها معهد العلوم العصبية في إسبانيا، هو تحديد جين معين يُعرف باسم «Sp9»، والذي يلعب دوراً حاسماً ومحورياً في إعطاء الخلايا العصبية البصرية هويتها ووظيفتها الدقيقة.

