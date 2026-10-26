ثنائية دوائية تواجه سرطان الرئة

كشفت دراسة سريرية أن الجمع بين عقاري «إمديلترا» و«إمفينزي» يقلل خطر الوفاة بنسبة 58 % لدى المصابين بسرطان الرئة صغير الخلايا في مراحله المتقدمة، مقارنة باستخدام «إمفينزي» وحده، حسب «روسيا اليوم».

وأظهرت نتائج الدراسة، التي شملت 563 مريضاً وعُرضت خلال اجتماع الجمعية الأوروبية لطب الأورام في مدريد، أن متوسط البقاء على قيد الحياة بلغ 21.1 شهراً لدى المرضى الذين تلقوا العلاج المركب، مقابل 12.7 شهراً لدى الذين تلقوا «إمفينزي» وحده.

وينتمي «إمديلترا»، الذي تنتجه شركة «أمجن»، إلى فئة الأجسام المضادة ثنائية النوع، التي تساعد الجهاز المناعي على استهداف الخلايا السرطانية، فيما يعمل «إمفينزي»، الذي تنتجه شركة «أسترازينيكا»، على تعزيز قدرة الجهاز المناعي على مواجهة الورم.

ويعد سرطان الرئة صغير الخلايا من الأنواع العدوانية سريعة الانتشار، ويمثل ما يصل إلى 15 % من حالات سرطان الرئة.

