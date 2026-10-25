العمل التطوعي ورعاية الأحفاد يمنعان انهيار قدرات المسنين العقلية



أكد تقرير منشور في صحيفة «ديلي ميل»، أن المشاركة في الأنشطة الاجتماعية ربما تعزز قدرة البشر على حفظ ذواكرهم والقدرات الذهنية، مع التقدم في العمر. وخلصت الدراسة في الخصوص، إلى أن ما يصون هذه القدرات ممارسة ثلاثة أنشطة، على الأقل، ترتبط بأداء إدراكي أفضل.

واستنتجت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة شاندونغ الصينية، أن من بين أبرز هذه النشاطات، العمل التطوعي والانضمام إلى الأندية الرياضية، رعاية الأطفال والأحفاد، حضور الدورات التدريبية وتعلم مهارات جديدة. ولاحظوا أن النساء فوق سن الستين، هن من بين الفئات الأكثر استفادة.

وشملت بيانات الدراسة، 57793 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 57 و73 عاماً في 24 دولة، من بينها إنجلترا والولايات المتحدة والصين. وتابع الباحثون المشاركين لمدة ست سنوات في المتوسط، مع تقييم الذاكرة والقدرة على التخطيط والتنظيم وأداء مهام متعددة.

وأشار العلماء في مضامين الخلاصة التي أدرجوها، إلى أن الأنشطة المحفزة للدماغ قد تساعد في تقوية الروابط بين خلاياه، بما يدعم الحفاظ على الوظائف الإدراكية.