63 % من الألمان يرفضون استخدام الهواتف على مائدة الطعام

يثير استخدام الهواتف الذكية استياء كثيرين في ألمانيا، إذ باتت مائدة الطعام بالنسبة إلى شريحة واسعة من الألمان منطقة محظورة رقمياً.

وأظهر استطلاع أجراه معهد «سيفي» مطلع الشهر الجاري، بمشاركة 1233 رجلاً و1267 امرأة، لقياس مؤشرات الرأي أن 63 % من الألمان يعتبرون استخدام الطرف الآخر لهاتفه الذكي أثناء تناول الطعام معاً تصرفاً غير مهذب.

في المقابل أقر 17 % من المشاركين بأنهم يستخدمون هواتفهم الذكية أحياناً على الأقل أثناء تناول الطعام مع الآخرين، واعتبر 71 % من المشاركين أن انشغال الطرف الآخر بالهاتف خلال محادثة مباشرة تصرف غير مهذب، بينما رأى 34 % أن استخدام المُرافِق لهاتفه أثناء زيارة مشتركة للسينما أو المسرح أمر غير لائق.

وكشف الاستطلاع أيضاً عن مدى شيوع هذه الممارسات؛ إذ قال 9 % من المشاركين إنهم يلجأون أحياناً إلى هواتفهم أثناء المحادثات المباشرة، أما في السينما أو المسرح فأقر 6 % فقط باستخدام الهاتف هناك من حين إلى آخر.

ولم يرصد الاستطلاع اختلافات كبيرة بين الرجال والنساء في تقييم استخدام الآخرين للهواتف الذكية، غير أن النساء أبدين استياء أكبر قليلاً عندما يستخدم الطرف الآخر هاتفه أثناء تناول الطعام أو خلال المحادثات المباشرة.

في المقابل كان الرجال أكثر حساسية بدرجة طفيفة تجاه استخدام المُرافِق للهاتف في السرير أو أثناء زيارة السينما أو المسرح.