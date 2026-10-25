تقنية جديدة لتقوية الفولاذ

ابتكر علماء جامعة نوفوسيبيرسك التقنية تكنولوجيا جديدة لتقوية الفولاذ المستخدم في آلات الصدم تطيل عمر المكونات المعرضة لأحمال عالية، بحسب «روسيا اليوم»، ويمكن استخدام هذه التقنية في مختلف معدات وآلات التعدين. ووفقاً لألبرت بوبيليوخ رئيس الفريق، تتميز التقنية الفريدة المبتكرة بتسخين الفولاذ إلى درجة حرارة 860 -900 درجة مئوية، ثم تبريده بسرعة إلى درجة حرارة 180 -200 درجة مئوية في فرن حمام أملاح منصهرة. بعد ذلك، يُسخّن الفولاذ في فرن مغلق إلى درجة حرارة 350-400 درجة مئوية ويثبت عند هذه الدرجة لمدة ساعة.

وأفاد بوبيليوخ بأنّ هذه التقنية تعمل على تكوين بنية معقدة في الفولاذ، تجمع بين طور صلب مقسى ومكون قوي منتشر بدقة. وتضفي بلورات الطور الصلب قوة عالية على الفولاذ، بينما تعزز المناطق ذات بنية الطور المنتشر بدقة مقاومته لانتشار الشقوق. كما تغني هذه التقنية عن الحاجة إلى التلدين اللاحق (إعادة التسخين بعد التبريد السريع)، ما يقلل من وقت المعالجة الحرارية وتكلفة تقوية المكونات.

وأظهرت الدراسات المخبرية أن المعالجة الحرارية بالتحويل تحسن مقاومة الصدمات والتشقق للفولاذ بمقدار 1.5 مرة مقارنة بعملية التقسية المستخدمة حالياً في تصنيع مكونات معدات الصدمات. وفي الوقت نفسه، تبقى قوة وصلابة الفولاذ عالية. وقد تم تقييم فعالية طرق التقسية المختلفة خلال الاختبارات الصناعية لآلة الصدمات PUMA-40، المصنعة من قبل شركة NPO Gormash.