«ناسا» تسرّع الخطى نحو القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تسريع تطوير مركبات الهبوط القمرية بالتعاون مع شركتي «سبيس إكس» و«بلو أوريجن»، بهدف إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى سطح القمر عام 2028، ضمن برنامج «أرتميس»، وتمهيداً لإنشاء قاعدة قمرية مستقبلية، حسب ما ذكر موقع «ناسا».



وقال مدير ناسا جاريد آيزاكمان: إن الوكالة تعمل على تطوير قدراتها الفنية وتسريع وتيرة الإنجاز، مستندة إلى صاروخ «نظام الإطلاق الفضائي» (SLS) ومركبة «أوريون»، إلى جانب مركبتي الهبوط اللتين تطورهما الشركتان.



وفي إطار تعديل خطط البرنامج، ستُخصص مهمة «أرتميس 3» المقررة في عام 2027 لاختبار قدرات الالتقاء والالتحام بين نماذج مركبات الهبوط ومركبة «أوريون» في مدار أرضي منخفض، تمهيداً للمهمات المأهولة اللاحقة.



وتعتمد «سبيس إكس» على مركبة «ستارشيب»، مع نقل الوقود الدافع وتخزينه في المدار الأرضي قبل التوجه إلى القمر، فيما تعتزم «بلو أوريجن» استخدام مركبة «بلو مون» من طراز «مارك 2»، مدعومة بمراحل نقل متعددة للوصول إلى مدار قمري قطبي إهليلجي.



وبحسب ناسا، سيُطلق رواد الفضاء على متن «أوريون» باستخدام صاروخ «SLS»، ثم يلتحمون بمركبة الهبوط، التي ستنقل رائدين إلى سطح القمر، بينما يبقى رائدا فضاء في «أوريون».



وتشترط الوكالة إجراء رحلات تجريبية غير مأهولة قبل اعتماد مركبات الهبوط للمهمات المأهولة، مع إخضاع الأنظمة لاختبارات السلامة لضمان نجاح المهمات المقبلة.

