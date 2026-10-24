«أنف إلكتروني» يتيح شمّ روائح المنتجات عن بعد قبل شرائها

طور باحثو جامعة ولاية أوهايو الأمريكية تقنية جديدة، تحمل اسم «سينترونيك»، وتعتمد على جهاز يُعرف باسم «الأنف الإلكتروني»، يستشعر الروائح، ويحدد نوعها، ثم يرسل بياناتها عبر الإنترنت إلى جهاز آخر، ولا تنتقل جزيئات الرائحة نفسها عبر الإنترنت.

يستخدم «الأنف الإلكتروني» مجموعة من مستشعرات الغاز لرصد المركبات الكيميائية المرتبطة بالروائح، ثم يستعين بنموذج للتعلم الآلي لتحديدها، حسب ما ذكر موقع «ذا إنديبندنت».



ويبلغ قطر الجهاز نحو 15 سنتيمتراً، وهو محمول لكنه غير مخصص للارتداء.

يقتصر النظام حالياً على التعرف على خمس روائح مألوفة، منها رائحة الكعك والقهوة والبرتقال.

وقال تشونيو يانغ، الباحث الرئيسي في الدراسة المنشورة بدورية Science Advances، إن اختيار هذه الروائح يهدف إلى توضيح آلية عمل التقنية، نظراً لتنوع خصائصها العطرية.



وأضاف أن توسيع قائمة الروائح يتطلب تدريب «الأنف الإلكتروني» على التعرف على أنواع جديدة، وتوفير السوائل العطرية المناسبة لإعادة إنتاجها. وأوضح أن التعرف على الرائحة بدقة وإعادة تكوينها يمثلان تحديين منفصلين.



قد تتيح التقنية مستقبلاً مشاركة روائح الطعام مع الأصدقاء والعائلة في أماكن بعيدة، كما يمكن أن تجعل تجارب الواقع الافتراضي والمعزز أكثر واقعية، وتسمح للمتسوقين عبر الإنترنت بتجربة روائح بعض المنتجات قبل شرائها،

لكن النظام لا يزال في مرحلة النموذج الأولي، ولم يصل إلى مرحلة الاستخدام التجاري، ويتطلب تطويره زيادة دقة التعرف على الروائح، والتعامل مع الروائح المختلطة، وتوسيع مجموعة الروائح التي يستطيع إنتاجها، كما يحتاج جهاز توليد الروائح إلى مزيد من التطوير لتقليل حجمه، وتسهيل إعادة تعبئة السوائل العطرية، وخفض تكاليف التصنيع، مع ضمان سلامة الاستخدام المتكرر.

ويرى يانغ أن الهواتف الذكية قد تتمكن مستقبلاً من الاتصال بأجهزة خارجية لتوليد الروائح، لكن دمج التقنية داخل الهاتف نفسه سيكون أكثر صعوبة، بسبب المساحة والوزن اللذين تتطلبهما خزانات السوائل العطرية والمكونات الإلكترونية. (دبي - البيان)