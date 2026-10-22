صحفي أسترالي ينقذ سائقاً من سيارة تغرق في مياه الفيضانات

في واقعة بطولية أثارت إعجاباً واسعاً، نجح صحفي من قناة ABC الأسترالية يدعى ويل موراي، بمساعدة أحد المارة، في إنقاذ سائق كان محاصراً داخل سيارة رباعية الدفع (SUV) غارقة في مياه الفيضانات العنيفة بمنطقة موراي فيلد شمال مدينة بريزبن في ولاية كوينزلاند الأسترالية، اليوم الخميس.

كان موراي يقوم بتغطية أخبار الفيضانات الناتجة عن أمطار غزيرة عندما شاهد السيارة تتوقف فجأة وتبدأ بالغوص في المياه الجارفة. لم يتردد الصحفي والشخص الآخر في السباحة نحو المركبة رغم خطورة التيار.

حاولا في البداية تحطيم الزجاج الخلفي للوصول إلى السائق، ثم نجحا في فتح أحد الأبواب الجانبية وسحبه إلى بر الأمان، قبل لحظات قليلة فقط من اختفاء السيارة تماماً تحت الماء.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تحذيرات من الفيضانات في المنطقة، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى إغلاق طرق ومدارس وإصدار تنبيهات للسكان في أجزاء من جنوب شرق كوينزلاند.

يُعد هذا الإنقاذ مثالاً حياً على الشجاعة المدنية، ويذكر بخطورة محاولة عبور الطرق المغمورة بالمياه حتى في المركبات الكبيرة.