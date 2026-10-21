اكتشاف آثار حيوانية عمرها 60 ألف عام

اكتشف فريق دولي من الباحثين آثار بروتينات حيوانية يعود عمرها إلى نحو 60 ألف عام، داخل رواسب أثرية في جنوب أفريقيا، ما يقدم أدلة جديدة على استخدام الإنسان القديم للمواد الطبيعية في حياته اليومية.



ووفقاً لدراسة نُشرت في دورية «Proceedings of the Royal Society B»، عثر باحثون من جامعات كيوشو اليابانية وبيرغن النرويجية وكوبنهاغن الدنماركية على بقايا بروتين الكولاجين الخاص بظباء الإيلاند، داخل طبقة غنية بالمغرة، وهي صبغة طبيعية استخدمها البشر الأوائل.



ويرجح الباحثون أن الإنسان القديم ربما خلط مواد حيوانية بهذه الصبغة عمداً، أو استخدمها في معالجة جلود الحيوانات، وهو ما يعكس تطور مهاراته وأساليبه في التعامل مع الموارد الطبيعية.



واعتمد الفريق على تقنيات حديثة لتحليل البروتينات القديمة المحفوظة في التربة، مؤكداً أن هذا الاكتشاف يفتح آفاقاً جديدة لفهم سلوك الإنسان القديم وأنشطته العملية والرمزية، حتى في المواقع التي يصعب فيها العثور على الحمض النووي.