أجسام مضادة وراء الولادة الباكرة

أظهرت بيانات دراسة شملت أكثر من 2000 امرأة حبلى، أن الباحثين حددوا أجساماً مضادة في ​أثناء الحمل، يبدو أنها تؤدي دوراً في المخاض قبل الموعد المحدد، بحسب ما نشرته صحيفة «إندبندت عربية».



وخلص الباحثون في الدراسة المنشورة في دورية «نيتشر إميونولوجي» إلى أن الأجسام المضادة كانت موجودة بمستويات أعلى، وظهرت في مرحلة باكرة من الحمل لدى النساء اللاتي أنجبن قبل إتمام 37 أسبوعاً من الحمل، ‌مقارنة بمن أنجبن ‌أطفالهن في الموعد ​المحدد.



وتستهدف ‌الأجسام ⁠المضادة ​بروتيناً يسمى «إي إل-1 آر إيه» ⁠الذي يثبط جزيئاً يسمى «إي إل-1- بيتا» يؤدي إلى نوع من الالتهاب المعروف بأنه يحفز تقلصات الرحم.